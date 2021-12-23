SON DAKİKA | Ticaret Bakanı Mehmet Muş’tan döviz kurları açıklaması: İhlalde bulunanlara en ağır cezaları vereceğiz

Son dakika haberi...Ticaret Bakanı Mehmet Muş, döviz kurlarındaki düşüşün ardından, bu durumu fiyatlamalara yansıtmayanlar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bakan Muş, fırsatçılara göz açtırılmayacağını belirterek, ihlalde bulunanların en ağır şekilde cezalandırılacaklarını ifade etti.
BAŞKAN ERDOĞAN YENİ SİSTEMİ DUYURDU: DÖVİZ KURLARI SERT DÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası duyurduğu 'Döviz endeksli TL mevduat' (Kur korumalı TL mevduat) sistemi sonrası döviz kurları sert düştü. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, döviz kurlarındaki geri çekilmenin ardından bu düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimlerin artarak devam edeceğini vurguladı.
BAKAN MUŞ: EN AĞIR CEZALARI VERECEĞİZ
Bakan Muş sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Döviz kurlarındaki düşüşü,tedarik zincirinin her halkasında fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimlerimiz artarak devam edecek.Fırsatçılara göz açtırmayacağız. İhlalde bulunanlara hukuki çerçevede en ağır cezaları vereceğiz. Vatandaşımızın hakkını-hukukunu kimseye çiğnetmeyiz" diye konuştu.
Döviz kurlarındaki düşüşü,tedarik zincirinin her halkasında fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimlerimiz artarak devam edecek.Fırsatçılara göz açtırmayacağız.— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) December 23, 2021
İhlalde bulunanlara hukuki çerçevede en ağır cezaları vereceğiz.
Vatandaşımızın hakkını-hukukunu kimseye çiğnetmeyiz!