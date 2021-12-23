SON DAKİKA | Ticaret Bakanı Mehmet Muş’tan döviz kurları açıklaması: İhlalde bulunanlara en ağır cezaları vereceğiz

BAKAN MUŞ: EN AĞIR CEZALARI VERECEĞİZ

Bakan Muş sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Döviz kurlarındaki düşüşü,tedarik zincirinin her halkasında fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimlerimiz artarak devam edecek.Fırsatçılara göz açtırmayacağız. İhlalde bulunanlara hukuki çerçevede en ağır cezaları vereceğiz. Vatandaşımızın hakkını-hukukunu kimseye çiğnetmeyiz" diye konuştu.