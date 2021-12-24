Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 'Kur korumalı TL mevduat' (Döviz endeksli TL mevduat) sistemi sonrası döviz kurları tepetaklak oldu. Haftanın dördüncü işlem gününde de düşüş sürerken, Dolar/TL 10,23 düzeyini görerek son 1 ayın en düşük seviyesini test etti. Dolar kuru en son 16 Kasım tarihinde 10,04 TL düzeyinde işlem görmüştü.
SON DAKİKA HABERİ | DÖVİZ KURLARI TEPETAKLAK!
Döviz kurları haftanın dördüncü işlem günü tepetaklak oldu. Piyasalarda özellikle günün ikinci yarısında düşüş hızlanırken hem euro hem de dolar kurlarında düşüş yüzde 14'ü aştı. Dolar TL 11 TL psikolojik bandının altına çekilerek son 1 ayın en düşük seviyesine geriledi. Hafta başında 20 TL'nin üzerinde işlem gören Euro/TL ise 11,62 TL'ye gevşedi.
DOLAR KURU NE KADAR OLDU? EURO KAÇ TL? İŞTE CANLI DÖVİZ KURLARI
GRAM ALTIN FİYATLARI ÇAKILDI
Dolar kuru için yaşanan bu gelişme sonrası gram altın fiyatları da düşüşünü sürdürdü. Altın gram fiyatı 594 TL yi gördü. Hafta başında 1062 TL ile zirve yapan gram altın böylece yüzde 44'ün üzerinde değer kaybına uğramış oldu.
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DOLAR ENDEKSİ HAFTALIK DİBİNE YAKINSADI
Son dönemde ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından gelen şahin mesajlara rağmen küresel piyasalarda dolar endeksi yaklaşık 1 haftanın dip seviyesine geriledi. Dolar endeksi 96,020 ile 17 Aralık'tan bu yana haftalık dibini yaptı.Dolar kuru ve euro kuru çakıldı! Dolar fiyatı ve euro için çarpıcı yorum! 23 Aralık 2021 Bugün Dolar, euro bugün ne kadar kaç TL oldu?
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