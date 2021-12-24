DOLAR ENDEKSİ HAFTALIK DİBİNE YAKINSADI

Son dönemde ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından gelen şahin mesajlara rağmen küresel piyasalarda dolar endeksi yaklaşık 1 haftanın dip seviyesine geriledi. Dolar endeksi 96,020 ile 17 Aralık'tan bu yana haftalık dibini yaptı.

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