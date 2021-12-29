Bakan Yardımcısı Dönmez: 2021’i çift haneli büyümeyle kapatacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dönmez, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bakanlığın yürüttüğü 'Rekabetçi Sektörler Programı' kapsamındaki 'Trakya'nın Verimli KOBİ'leri Projesi'nin açılışına katıldı. Trakya'nın ülke sanayisi için önemli yere sahip olduğunu söyleyen Dönmez, ülkede sanayi odaklı kalkınma sürecinin hızla devam ettiğini kaydetti.

Birçok yerde organize sanayi bölgelerinin açıldığını belirten Bakan Yardımcısı Dönmez, "Salgının en etkili olduğu 2020 yılında herkes küçüldü neredeyse biliyorsunuz ama biz ülke olarak büyüdük. Bu yılın ilk üç çeyreğinde büyüme rakamlarıyla inşallah 2021'i de çift haneli büyümeyle kapatacağız. Son dönemde finans piyasaları ve finans piyasalarındaki hareketleri takip edebiliyorsunuzdur. Bunların konjonktürel olduğunu düşününüz, yakın zamanda rahatlama görülecek. Dünyada da bir çalkantı var. Çok olağanüstü dönemlerden geçiyoruz. O yüzden de çok takılmamanızı tavsiye ediyorum. Sanayi, özellikle sanayicilerimize elbette sizlerin işlerini etkiliyor olabilir ama mümkün mertebe biraz daha orta ve uzun vadeli kanalize olursanız bizim açımızdan da sizin açınızdan çok daha iyi olacak. Devlet olarak biz elimizden geldiği kadar kamu ve finans, kamusal ve finansal birçok araç da kullanıyoruz. Sürdürülebilir ve kapsayıcı bir ekonomik kalkınma için kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Yatırımcılarımız ve girişimcilerin düşük maliyetlerle finansmana erişiminin de farkındayız. Bu finansmana erişiminin dışında aslında teminat problemlerinin de çok farkındayız. Özellikle KGF üzerinden getirilen bazı uygulamalar sizin de dikkatinizi çekmiştir. Son dönemde sanayiye verdiğimiz destekler de bu konulara yani düşük finansman, finansmana erişim ve aynı zamanda bu teminat konusunda önemli çalışmalar yaptık" diye konuştu.



'Trakya'nın Verimli KOBİ'leri Projesi'nin Avrupa Birliği (AB) ile yapılan proje olduğunu belirten Bakan Yardımcısı Dönmez, "3 milyon euro'luk bir proje Türkiye Cumhuriyeti devleti için hiçbir şey aslında yani Avrupa Birliği'nin parasına da çok ihtiyaç yok ama burada önemli olan birlikte çalışma yani yurt dışı, Avrupa ülkeleriyle Amerika'yla gelişmiş ülkelerle bir arada çalışma kültürü. Bu verimli kültürün dijitalleşmeye yayılması bizim açımızdan çok önemli. O yüzden de uluslararası proje, çok önem verdiğimiz projeler ve katılım öncesi mali yardım aracındaki IPA aracında olabildiğince sanayinin iyiliği için sanayinin daha rekabetçi olması için kullanıyoruz. Bugüne kadar 88 projeye 780 milyon avro verildi" dedi.