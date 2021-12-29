SON DAKİKA | Merkez Bankası 2022’nin yol haritasını belirledi! İşte para ve kur politikası raporu

Son dakika haberi...Merkez Bankası (TCMB) '2022 Yılında Para ve Kur Politikası' raporunu yayımladı. Buna göre, Merkez Bankası, hükümetle birlikte belirlenen orta vadeli enflasyon hedefinin yüzde 5 olarak korunduğunu belirterek, para politikasının enflasyonu bu hedefe kademeli olarak yaklaştıracak şekilde oluşturulacağını vurguladı.
Merkez Bankası 2022 yılına ilişkin Para ve Kur Politikası metnini yayımladı. Merkez Bankası gelecek yıla ilişkin para ve kur politikasındaki temel çerçeveyi, "Temel amacı fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Hükümetle birlikte belirlenen orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 olarak korunmuştur. Para politikası, enflasyonu bu hedefe kademeli olarak yaklaştıracak şekilde oluşturulacaktır. 2022 yılında, enflasyon hedeflemesi rejiminin fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde oluşmasını sağlayacak şekilde uygulanmasına devam edilecektir" diye özetledi.
REZERV OPSİYON MEKANİZMASI SONA ERİYOR
Merkez Bankası'nın 2022 yılına ilişkin Para ve Kur Politikası metnindeki önemli başlıklar şöyle: Merkez Bankası'nın temel politika aracı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranıdır. Merkez Bankası zorunlu karşılıkları fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda destekleyici bir araç olarak kullanacaktır. Bu çerçevede, 2022 yılında Rezerv Opsiyon Mekanizması tamamen sonlandırılacak, yabancı para yükümlülüklerin maliyetleri artırılırken, Türk lirası mevduat gelişimini destekleyecek mekanizmalar özendirilecek.
POLİTİKA ARAÇLARI ETKİN KULLANILACAK
Merkez Bankası fiyat istikrarı açısından destekleyici bir unsur olan finansal istikrarı da gözetmeye devam edecektir. Bu kapsamda, TCMB 2022 yılında, parasal aktarım mekanizmasının sağlıklı işleyişini sağlamak ve makro finansal istikrara ilişkin riskleri sınırlamak amacıyla, elindeki politika araçlarını en etkin şekilde kullanacaktır. Dalgalı döviz kuru rejimi sürdürülecek ve döviz kurları, serbest piyasa koşullarında, arz ve talep dengesine göre oluşacaktır. Para politikasının etkinliği ve finansal istikrar açısından Merkez Bankası döviz rezervlerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. TCMB 2022 yılında da piyasa koşullarının uygun olması durumunda rezervlerini artırmaya devam edecektir. 2022 yılında şeffaflık, öngörülebilirlik ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda politika iletişimine ve veri paylaşımına devam edecek.
PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTILARI VE RAPOR TAKVİMİ ŞÖYLE:
|PPK Toplantıları
|PPK Özetinin İnternet Yayını
|Enflasyon Raporu
|Finansal İstikrar Raporu
|20.Oca.22
|27.Oca.22
|27.Oca.22
|17.Şub.22
|24.Şub.22
|17.Mar.22
|24.Mar.22
|14.Nis.22
|21.Nis.22
|28.Nis.22
|26.May.22
|02.Haz.22
|29.May.22
|23.Haz.22
|30.Haz.22
|21.Tem.22
|28.Tem.22
|28.Tem.22
|18.Ağu.22
|25.Ağu.22
|22.Eyl.22
|29.Eyl.22
|20.Eki.22
|27.Eki.22
|27.Eki.22
|24.Kas.22
|01.Ara.22
|25.Kas.22
|22.Ara.22
|29.Ara.22
|19.Oca.23
|26.Oca.23
|26.Oca.23
|23.Şub.23
|02.Mar.23
|23.Mar.23
|30.Mar.23