SON DAKİKA | Merkez Bankası 2022’nin yol haritasını belirledi! İşte para ve kur politikası raporu

POLİTİKA ARAÇLARI ETKİN KULLANILACAK

Merkez Bankası fiyat istikrarı açısından destekleyici bir unsur olan finansal istikrarı da gözetmeye devam edecektir. Bu kapsamda, TCMB 2022 yılında, parasal aktarım mekanizmasının sağlıklı işleyişini sağlamak ve makro finansal istikrara ilişkin riskleri sınırlamak amacıyla, elindeki politika araçlarını en etkin şekilde kullanacaktır. Dalgalı döviz kuru rejimi sürdürülecek ve döviz kurları, serbest piyasa koşullarında, arz ve talep dengesine göre oluşacaktır. Para politikasının etkinliği ve finansal istikrar açısından Merkez Bankası döviz rezervlerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. TCMB 2022 yılında da piyasa koşullarının uygun olması durumunda rezervlerini artırmaya devam edecektir. 2022 yılında şeffaflık, öngörülebilirlik ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda politika iletişimine ve veri paylaşımına devam edecek.

PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTILARI VE RAPOR TAKVİMİ ŞÖYLE: