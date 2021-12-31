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Giriş Tarihi: 31.12.2021 13:12 Son Güncelleme: 31.12.2021 13:17

2021 rekorlar yılı oldu! Türkiye ekonomisi Covid-19'a rağmen hedefini aştı

AA
2021 rekorlar yılı oldu! Türkiye ekonomisi Covid-19’a rağmen hedefini aştı

İhracatta rekorla yıla başlayan Türkiye ekonomisi, Kovid-19 salgınının etkilerine rağmen 2021'i Orta Vadeli Program'da öngörülen hedefin üzerinde tamamlayacak - Dünya ihracat pastasından alınan pay, ilk kez yüzde 1'in üstüne çıktı. Aralık ayı ve 2021 ihracat rakamları, gelecek hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak.

Türkiye, Kovid-19 salgınına rağmen ihracatta aylık ve yıllık bazda ilklerin yaşandığı 2021'i, Orta Vadeli Program'da (OVP) öngörülen 211 milyar dolar ihracat hedefinin üzerinde kapatacak.

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye ekonomisi, yıl boyunca yüksek ihracat performansını sürdürdü ve rekorlara imza attı. Salgının etkisiyle dünyada bozulan tedarik zincirlerine alternatif arayışları, Türkiye'ye ilgiyi artırırken üretime devam eden Türk şirketleri ihracatta mevcut pazarlara yenilerini ekledi.

Bu yılın ilk ayında 15 milyar dolar olan Türkiye'nin ihracatı, takip eden aylarda dalgalı bir seyir izleyerek yükseldi ve kasımda 21,5 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ocak-kasım döneminde ise ihracat yüzde 33,82 artışla 203 milyar 141 milyon dolara ulaşarak, OVP hedefi olan 211 milyar dolara yaklaştı. Son 12 aylık döneme bakıldığında ise Türkiye 221 milyar dolarlık dış satım yaptı.

Ülkenin dış satımda yakaladığı bu başarı, kendisini ihracatın ithalatı karşılama oranında da gösterdi. Ocakta yüzde 83 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, eylülde yüzde 89,1'e ulaşırken ekimde tüm zamanların en yüksek değeri olan yüzde 93,4'e çıktı.

Türkiye, 2021'de dünya ihracat pastasından aldığı payı da artırmayı başardı. Özellikle sanayi ürünleri satışının katkısıyla bu oran eylülde ilk kez yüzde 1'in üstüne çıktı.

İhracatta yakalanan ivmeyle yılın 11 ayında OVP'deki 2021 hedefine yaklaşan Türkiye ekonomisi, aralık ayı ihracatının 8 milyar dolar olarak gerçekleşmesi durumunda bile program hedefini geçmiş olacak. OVP'de 2022'de 230 milyar dolar, 2023'te ise 242 milyar dolarlık ihracat hedefleniyor.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin ihracatta önemli bir değişimin ve dönüşümün eşiğinde olduğunu belirterek, "Uzun zamandır aşamadığımız bir seviyeyi çok şükür bu yıl aştık. Önümüzdeki hafta Sayın Cumhurbaşkanımız ihracatta ulaştığımız büyük rekoru açıklayacaktır." ifadesini kullanmıştı.

Aralık ayı ve 2021 ihracat rakamlarının, 3 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da açıklanması bekleniyor.

Aylar itibarıyla Türkiye'nin ihracatı, ithalatı ve ihracatın ithalatı karşılama oranları:

Aylar İhracat (bin dolar) İthalat (bin dolar) Dış ticaret açığı (bin dolar) İhracatın ithalatı karşılama oranı
ocak 15.048.000 18.123.000 3.075.000 83
şubat 16.012.000 19.372.000 3.360.000 82,7
mart 18.985.000 23.679.000 4.694.000 80,2
nisan 18.766.000 21.886.000 3.120.000 85,7
mayıs 16.480.000 20.629.000 4.149.000 79,9
haziran 19.773.000 22.661.000 2.888.000 87,3
temmuz 16.413.000 20.723.000 4.310.000 79,2
ağustos 18.912.000 23.218.000 4.306.000 81,5
eylül 20.783.000 23.386.000 2.603.000 88,9
ekim 20.807.000 22.270.000 1.463.000 93,4
kasım 21.468.000 26.794.000 5.326.000 80,1
aralık - - - -

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2021 rekorlar yılı oldu! Türkiye ekonomisi Covid-19'a rağmen hedefini aştı
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