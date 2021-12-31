Altın fiyatları için SÜRPRİZ YÜKSELİŞ! Altın gram fiyatı 2022’de yükselecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 31 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?

ALTIN GRAM FİYATI VE ALTIN ONS FİYATI İÇİN KRİTİKTEKNİK SEVİYELER...

Ons altın için ilk önemli direnç seviyesi 1.835 düzeyi olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin aşılması durumunda takip edilecek düzey 1.880 dolar olarak dikkat çekiyor. Aşağıda ise 1792 dolar bandı ve devamında ise 1760-1725 seviyesi önemli destek seviyesi.

Gram altın tarafında yukarıda psikolojik seviye olan 795 lira ilk önemli direnç olarak göze çarparken, devamında ise 800-815 lira düzeyi takip edilecek. Aşağıda ise 760-735-700 lira öne çıkıyor. Bu seviyenin altında ise 650 liranın gündeme gelebileceği bildirildi.