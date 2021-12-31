Altın fiyatları için SÜRPRİZ YÜKSELİŞ! Altın gram fiyatı 2022’de yükselecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 31 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?

'Döviz endeksli TL mevduat' (Kur korumalı TL mevduat) sisteminin duyurulmasının ardından 1062 TL zirve seviyesinden çakılan altın gram fiyatı, yılın son günlerinde kısa vadede yükseliş trendi yakaladı. Gram altın TL fiyatı için büyük önem arz eden ons altın fiyatı ise ABD Merkez Bankası'ndan gelecek mesajlarla yön buluyor. Öte yandan Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri, canlı rakamlar ve haberin devamında yer alıyor.
A Para'da yayına katılan Troy Kıymetli Maden İş Geliştirme Yöneticisi, Doğukan Çiçek A Para'da altın fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulunurken, altın fiyatları için 2022 yılını yorumladı.
Bilindiği üzere gram altın TL fiyatı için dolar kuru ve ons altın fiyatı büyük önem arz ediyor. Bununla beraber dolar kurunda bir denge arayışı söz konusu iken, ons altın fiyatı Fed odaklı yön arıyor. Küresel düzeyde artan enflasyon ve enflasyon beklentilerinden destek bulan ons altın, 1800 dolar psikolojik seviyesinin üzerine yükseldi.
Dolar/TL ise, döviz endeksli TL mevduat sistemi ile gevşerken, 11,5-13,5 TL bandı arasında yeni denge arayışında bulunuyor.
Altın fiyatları için bir diğer önemli gelişme ise Covid-19'da sürecinde oluşan yeni varyantlar olarak dikkat çekiyor. Covid-19 sürecinde yeni varyantların yarattığı endişe ile dünyada bazı yeni tedbirlerin gündeme gelmesi ons altın fiyatı için destekleyici unsur olurken, merkez bankalarının küresel düzeyde artan enflasyon sonrası sıkı para politikalarını erkenden devreye alabileceği algısı baskılayıcı unsur olarak dikkat çekiyor.
GRAM ALTIN ALAN YATIRIMCI 2021'DE YÜZDE 70 KAZANDI
Yıl başında 1.900 dolar bandında bulunan ons altın mevcut durumda 1.800 dolar psikolojik bandının hemen üzerinde dar bant hareketi sergiliyor. 1.816 düzeyi dikkate alındığında ons altın, 2021 yılında yatırımcısına yaklaşık yüzde 4 kaybettirdi.
Gram altın fiyatları ise bilindiği üzere 2021 yılına 454 TL ile giriş yaparken, son 772 TL düzeyi dikkate alındığında yatırımcısına yüzde 70 düzeyinde kazandırdı.
ALTIN GRAM FİYATI VE ALTIN ONS FİYATI İÇİN KRİTİKTEKNİK SEVİYELER...
Ons altın için ilk önemli direnç seviyesi 1.835 düzeyi olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin aşılması durumunda takip edilecek düzey 1.880 dolar olarak dikkat çekiyor. Aşağıda ise 1792 dolar bandı ve devamında ise 1760-1725 seviyesi önemli destek seviyesi.
Gram altın tarafında yukarıda psikolojik seviye olan 795 lira ilk önemli direnç olarak göze çarparken, devamında ise 800-815 lira düzeyi takip edilecek. Aşağıda ise 760-735-700 lira öne çıkıyor. Bu seviyenin altında ise 650 liranın gündeme gelebileceği bildirildi.
ALTIN 2022'DE PARLAYACAK MI?
Troy Kıymetli Maden İş Geliştirme Yöneticisi, Doğukan Çiçek A Para'da altın fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Çiçek, küresel piyasalarda enflasyon riskinin altın fiyatları için destekleyici olabileceğini ifade ederek, "2022 yılında altın pozitif hikayesini devam ettirebilir" dedi.
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL OLDU?
"Altın fiyatları 2022'de düşecek mi, yükselecek" soruları altın yatırımcısının gündeminde sıcaklığını artırdı. 31 Aralık 2021 tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar kaç TL? Bu hafta altın fiyatları ne kadar olacak? İşte canlı altın fiyatı ve en güncel rakamlar...
ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ (TL) 1.258,00
SATIŞ (TL) 1.287,00
31 ARALIK 2021 GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? CANLI ALTIN FİYATLARI...
ALIŞ (TL) 773,14
SATIŞ (TL) 773,31
CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?
ALIŞ (TL) 5.031,00
SATIŞ (TL) 5.110,00
KAPALIÇARŞI'DA KUYUMCULARDA YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?
ALIŞ (TL) 2.513,00
SATIŞ (TL) 2.564,00
1 ATA ALTIN FİYATI - 1 ATA LİRA BUGÜN NE KADAR OLDU?
ALIŞ (TL) 5.160,00
SATIŞ (TL) 5.249,00
CANLI 22 AYAR BİLEZİK FİYATI KUYUMCULARDA NE KADAR, KAÇ TL?
ALIŞ (TL) 703,18
SATIŞ (TL) 718,88