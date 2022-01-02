Aralık ayı için enflasyon beklentisi belli oldu

Aralık ayı enflasyon beklentisi belli oldu. AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Ocak 2022 Pazartesi günü açıklanacak Aralık ayı enflasyon verisine ilişkin beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

ENFLASYON BEKLENTİSİ ARALIK AYI İÇİN YÜZDE 8,54 OLDU

Ankete göre, ekonomistlerin Aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 8,54 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin Aralık ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 5,50, en yüksek yüzde 14,60 aralığında yer aldı.

YILLIK ENFLASYON ORANI BEKLENTİSİ DE 30,05'E YÜKSELDİ

Ekonomistlerin Aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 8,54) göre bir önceki ay yüzde 21,31 olan yıllık enflasyonun yüzde 30,05'e yükseleceği hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, Kasım'da bir önceki aya göre yüzde 3,51 artış göstermişti.