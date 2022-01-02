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Giriş Tarihi: 2.1.2022 10:04 Son Güncelleme: 2.1.2022 10:11

Aralık ayı için enflasyon beklentisi belli oldu

AA
Aralık ayı için enflasyon beklentisi belli oldu

Milyonların gözü kulağı Aralık ayı enflasyon verisinde (TÜFE) olacak. Emekli ve memur zammı için kritik olacak aralık ayı enflasyon oranı 3 Ocak 2022'de Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Bununla beraber Aralık ayı için enflasyon beklentisi de belli oldu.

Aralık ayı enflasyon beklentisi belli oldu. AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Ocak 2022 Pazartesi günü açıklanacak Aralık ayı enflasyon verisine ilişkin beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

ENFLASYON BEKLENTİSİ ARALIK AYI İÇİN YÜZDE 8,54 OLDU

Ankete göre, ekonomistlerin Aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 8,54 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin Aralık ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 5,50, en yüksek yüzde 14,60 aralığında yer aldı.

YILLIK ENFLASYON ORANI BEKLENTİSİ DE 30,05'E YÜKSELDİ

Ekonomistlerin Aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 8,54) göre bir önceki ay yüzde 21,31 olan yıllık enflasyonun yüzde 30,05'e yükseleceği hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, Kasım'da bir önceki aya göre yüzde 3,51 artış göstermişti.

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Aralık ayı için enflasyon beklentisi belli oldu
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