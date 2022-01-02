Uzmanlardan çarpıcı Borsa İstanbul yorumu: 3000 puanı görebilir!

"2.800-3.000'LERE KADAR UZANMA İHTİMALİ VAR"

Paksoy, BIST 100 endeksini temkinli iyimserlikle takip etmenin mantıklı olacağını ifade ederek, "Teknik olarak BIST 100 endeksine TL bazlı bakıldığında, yaşanan düzeltmenin 1.500-1.650 bandı üzerinde veya içinde karşılandıkça tüm zamanların rekor seviyesini de içinde barındıran 2.400-2.650 geniş bandının ilk önemli potansiyel hedef olacağını söyleyebiliriz. BIST 100 endeksinde teknik olarak yıl içerisinde 2.800-3.000'lere kadar uzanma ihtimali de bulunuyor." diye konuştu.

"OMİCRON VARYANTI, 2022'DE HİSSE SENEDİ PİYASALARI İÇİN BÜYÜK BİR RİSK"

İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz da 2022 için oldukça fazla belirsizlik bulunduğunu aktararak, "Belirsizlikler her ne kadar modelleme yapmayı zorlaştırsa da yapılan değerlemeler, BIST 100 endeksinin 2022 sonunda 2.700-3.000 puanlara ulaşabileceğini gösteriyor." dedi.

Yılmaz, özellikle ihracatçı sanayi şirketlerinin 2022'de de ön planda bulunmasının mümkün olduğunu, buna karşın yurt dışında özellikle Fed'in varlık alımlarını azaltma ve faiz artırımı adımlarının hisse senedi piyasasında kar realizasyonunu beraberinde getirebileceğini söyledi.

Fed'in kararlarının yurt içi piyasalara yansımasının şimdiden tahmin edilmesinin zor olduğunu vurgulayan Yılmaz, Omicron varyantının 2022'de hisse senedi piyasaları için büyük bir risk oluşturduğunu kaydetti.