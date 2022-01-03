SON DAKİKA | Kira artış oranı 2022 belli oldu! Aralık enflasyon verisi sonrası kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?

Son dakika haberler...Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Bununla beraber kira artış oranı da belli oldu. Buna göre enflasyon rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Ocak 2022 için yüzde 19,60 oldu. Peki kira artış oranı hesaplaması nasıl yapılıyor? Haberin detayında...
SON DAKİKA HABERİ | OCAK 2022 KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 19,60 OLDU
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıklanmasının ardından Ocak 2022 kira artış oranı da belli olmuş oldu. Enflasyon (TÜFE) rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Ocak 2022 için yüzde 19,60 olarak gerçekleşti.
Aralık ayı enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte Ocak 2022 kira artış oranı hesaplama şu şekilde yapılıyor:
OCAK 2022 KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA
Örnek Konut Kirası: 1.000 TL
Kira Artış Oranı: %19,60
Ocak 2022 Kira Artış Tutarı: 196 TL
Ocak 2022 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.196 TL
Açıklanan rakamlara göre kirası 1000 TL olan bir kiracının Ocak 2022'de ödeyeceği kira zammı 1.196 TL lira olarak hesaplandı. Buna göre zamlı kira tutarı ise 1.196 TL lira olarak gerçekleşecek.