SON DAKİKA | Kira artış oranı 2022 belli oldu! Aralık enflasyon verisi sonrası kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?

Son dakika haberler...Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Bununla beraber kira artış oranı da belli oldu. Buna göre enflasyon rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Ocak 2022 için yüzde 19,60 oldu. Peki kira artış oranı hesaplaması nasıl yapılıyor? Haberin detayında...