SON DAKİKA | Merkez Bankası’ndan yeni döviz kararı! Talimatı yayımladı: Dikkat çeken saat 17:30 detayı

SON DAKİKA HABERİ | DÖVİZ ALIŞI İLE İLGİLİ TUTARLAR MERKEZ BANKASI'NA AYNI GÜN BİLDİRİLECEK

Banka nezdinde TCMB adına dolar, avro ve İngiliz sterlini hesaplar açılacak ve bankanın uygulama talimatı kapsamında satın aldığı dövizler saat 17.00'ye kadar TCMB'ye bildirilerek toplu bir şekilde söz konusu hesaplara aktarılacak. TCMB'nin hesabına aktarılan dövizlere ilişkin dekont, ekstre ve benzeri belgeler ile bilgiler ve döviz alışı yapılan tutarlara ait bilgiler bankalarca Merkez Bankası'na aynı gün elektronik ortamda bildirilecek.