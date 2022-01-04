Son dakika haberleri...Döviz kurlarında gevşemeye yol açan ve ekonomistlerin dolarizasyona büyük darbe indirdiği yorumunda bulunduğu, 'Kur korumalı TL mevduat' sistemi benzeri yeni uygulamaların geliştirildiğini Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıkladı. Bakan Nebati, bu yeni araçlarla enflasyonun azaltılacağının hedeflendiğini duyurdu.
SON DAKİKA HABERİ | BAKAN NEBATİ: YENİ ARAÇLARLA TL'NİN CAZİBESİNİ ARTIRACAĞIZ
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Kur korumalı TL mevduat' sistemi gibi yeni araçların geliştirileceğini açıkladı. Bakan Nebati, "Bankacılık sektöründe 84,05 milyar TL kur korumalı mevduat/katılım fonu bakiyesi bulunuyor. Türk Lirası'nın cazibesini artırıcı kur korumalı mevduat hesabı gibi yeni enstrümanlar geliştirerek enflasyonu azaltacağız" dedi.
FİYAT İSTİKRARI KOMİTESİ BAKAN NEBATİ BAŞKANLIĞI'NDA TOPLANIYOR
Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ikinci toplantısı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin başkanlığında bugün yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı Emek Yerleşkesi'nde saat 19.00'da başlayacak toplantıda, 2021 yılı enflasyon gelişmeleri değerlendirilecek.
Toplantıda, enflasyonla mücadele kapsamında alınabilecek tedbirler de masaya yatırılacak. Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanlığının koordinasyonunda, Hazine ve Maliye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman bakanlarının yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı ile Merkez Bankası Başkanı'ndan oluşuyor. Gerekli görülmesi halinde ilgili sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör temsilcileri de toplantılara davet edilebiliyor.