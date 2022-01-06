Goldman Sachs: Faiz artışı Avrupa borsalarını destekleyebilir

Goldman Sachs'in Sharon Bell öncülüğündeki stratejistleri bir notta artan faizlerin, endekste faize duyarlı sektörler olması nedeniyle Avrupa hisse senetlerini destekleyici olduğunu belirtti

Stratejistler paylaştıkları notta ABD'de mali desteğin sert biçimde düşeceğini, Avrupa'da ise tam tersine 2022'de büyümeyi desteklemeye devam edeceğini belirtti.

Uzmanlar, Avrupalı bankaları ve enerji hisselerini tavsiye ederken sağlık şirketlerini ucuz bulduklarını belirtti. Stratejistler ayrıca Avrupa'nın gösterge endeksi Stoxx 600 için yıl sonu tahminlerinin 530 olduğunu açıkladı. Endeks dün 494 seviyesinden kapanış yapmıştı.