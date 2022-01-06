Hindistan Merkez Bankası ikinci çeyrekte faiz artırımına gidebilir

Dünyanın önde gelen yatırım bankalarından olan Japonya merkezli Nomura Holdings, enflasyondaki yükseliş karşısında Hindistan Merkez Bankası'nın faiz artırımına gitmesinin kaçınılmaz hale geldiğini savundu.

Nomura bugün yayınladığı raporda, Hindistan MB'nin (RBI) COVID-19 salgınına karşı alınan tedbirlerin tedarik zincirlerini bozduğu ve tüketici fiyatlarını yükselttiği ortamda Nisan ayından itibaren faiz artırmaya başlamasını beklediğini bildirdi.

Küresel para politikasının da değişmekte olduğunu belirten Nomura Holdings Asya baş ekonomisti Somal Varma, bu yıl RBI'nın toplamda 100 baz puan faiz artırmasını beklediklerini ifade etti.

Hindistan'da politika faiz oranı hali hazırda yüzde 4 seviyesinde. RBI, Mayıs 2020'den bu yana faiz oranında değişiklik yapmadı.