Son dakika haberi…Bitcoin ve Ethereum öncülüğünde kripto paralar tepetaklak oldu. Fed tutanaklarının yayımlanmasının önce 46 bin dolar bandının üzerinde seyreden kripto para piyasasının en büyüğü Bitcoin, tutanakların yayımlanmasının ardından yaklaşık yüzde 8 değer kaybederek, 42.500 dolar seviyesine geriledi.
SON DAKİKA HABERİ | BİTCOİN VE KRİPTO PARALAR TEPETAKLAK
Bitcoin, Fed tutanaklarının yayımlanmasının ardından yüzde 8'in üzerinde sert düşerek 42.500 dolar seviyesine geriledi. Düşüş alt-coinlerde daha sert hissedildi.
BİTCOİN TEKNİK OLARAK AYI PİYASASINA GİRMİŞTİ
Yakaladığı yükseliş trendi ile 10 Kasım tarihinde 69 bin dolar düzeyinde tarihi zirvesini gören Bitcoin, bu seviyenin görülmesinin ardından gevşedi. Önce 60 bin dolar bandında tutunma mücadelesi veren Bitcoin bu psikolojik bantta tutunamadı. Daha sonra 55 bin doların da altını görerek Aralık ayının başında teknik olarak ayı piyasasına girdi.
BİTCOİN NEDEN DÜŞTÜ?
Dünya merkez bankalarının öncüsü ABD Merkez Bankası (Fed) 14-15 Aralık 2021'de düzenlenen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının tutanaklarını yayımladı. Tutanaklar, faiz artışının piyasa beklentisinden daha erken olabileceğini gösterdi.
'Faiz artışı'nın beklenenden erken olabileceği durumu piyasalarda likiditenin azalacağı algısı yaratarak, zaten aşırı oynak olan kripto paralar ve Bitcoin'de düşüşü tetikleyen önemli etmenlerden birisi oldu.
DÜŞÜŞ 'ALT-COİN'LERDE DAHA SERT HİSSEDİLDİ
Bitcoin 46-46,5 bin dolar düzeyinden hızlı bir geri çekilme yaşayarak 42.500 dolar düzeyine kadar geri çekildi. Bitcoin'de yaşanan bu sert dalgalanma diğer alt-coinlerde daha sert hissedildi.
Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB), Cardano (ADA), Chiliz (CHZ), Solana (SOL), Polkadot (DOT) gibi güçlü alt-coinlerde kayıp yüzde 10'u aştı.
"BİTCOİN SPEKÜLATİF HABER AKIŞINA AŞIRI DUYARLI"
69 bin dolar tarihi zirve seviyesinin görülmesinin ardından, sosyal medya platformlarında '100 bin dolar olacak, 200 bin dolar olacak' gibi birçok spekülatif haber ve paylaşımlar dikkat çekmişti. Uzmanlar bu tür paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini ve büyük zararlar oluşabileceğine dikkat çekerek, kredili ve kaldıraçlı işlemlerden uzak durulması gerektiğinin altını çizdi.
Kripto para piyasalarında dünyada oturmuş bir hukuki düzenleme ve sistemin olmadığına dikkat çeken uzmanlar, ani yükselişler ve düşüşlerin görülebileceğini, yatırımcıların bu piyasalarda kaybetmeyi göze alabilecek kadar parayla işlem yapmasının daha doğru olacağını söyledi.
FED 2022'DE BEKLENENDEN ÖNCE ŞAHİNLEŞEBİLİR
Koronavirüs süresinde piyasa dostu güvercin politikaları benimseyen ve bu yönde mesajlar veren Fed, piyasaları emsali görülmemiş bir biçimde hem düşük faiz hem de 120 milyar dolarlık aylık varlık alımlarıyla desteklemişti. Son toplantılar gösterdi ki Fed artık, ultra gevşek para politikalarından dönüş için sinyalleri vermeye başladı.
Politika faizinin yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutulduğu ve varlık alımlarını azaltma hızının artırıldığı Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 14-15 Aralık 2021'de düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklar gösterdi ki, faiz artışı beklenenden daha erken olma ihtimali yükseldi.
Tutanaklarda, "Üyeler genel olarak, ekonomi, iş gücü piyasası ve enflasyona ilişkin görünümler göz önüne alındığında, federal fon oranının üyelerin daha önce tahmin ettiğinden daha erken veya daha hızlı bir şekilde artırmanın gerekebileceğini belirtti." ifadesi yer aldı.
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