"BİTCOİN SPEKÜLATİF HABER AKIŞINA AŞIRI DUYARLI"

69 bin dolar tarihi zirve seviyesinin görülmesinin ardından, sosyal medya platformlarında '100 bin dolar olacak, 200 bin dolar olacak' gibi birçok spekülatif haber ve paylaşımlar dikkat çekmişti. Uzmanlar bu tür paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini ve büyük zararlar oluşabileceğine dikkat çekerek, kredili ve kaldıraçlı işlemlerden uzak durulması gerektiğinin altını çizdi.

Kripto para piyasalarında dünyada oturmuş bir hukuki düzenleme ve sistemin olmadığına dikkat çeken uzmanlar, ani yükselişler ve düşüşlerin görülebileceğini, yatırımcıların bu piyasalarda kaybetmeyi göze alabilecek kadar parayla işlem yapmasının daha doğru olacağını söyledi.