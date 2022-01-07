San Francisco Fed Başkanı Mary Daly: Fed agresif olmamak kaydıyla faiz artırımına gitmeli

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, iş gücü piyasasının "çok güçlü" olduğu ve yüksek enflasyonun yoksulların üzerindeki "ağır bir vergi" haline geldiği ortamda, Fed'in faiz artırımına yönelmesi gerektiğini söyledi. Ancak Daly, Fed'in faiz artırımında "agresif" hareket etmemesi gerektiğini de vurguladı.

"AGRESİF FAİZ ARTIRIMI EKONOMİYE ZARAR VERİR"

Daly, "Eğer arz ve talep dengesizliklerinin neden olduğu yüksek enflasyonu engellemek için çok agresif şekilde hareket edersek, tedarik zinciri problemlerini çözmek konusunda çok şey yapamayız, ancak ekonomiyi daha az istihdamın yaratılacağı bir yola kesinlikle sokarız" diye konuştu.

Fed bilançosunun küçültümesinin ise faiz artırımından farklı bir tartışma olduğunu savunan Daly, bilançonun küçültülmesinin ancak Fed faiz oranlarını normalleştirmeye başladıktan sonra yapılabileceğini vurguladı.