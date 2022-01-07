St. Louis Fed Başkanı James Bullard: İlk faiz artırımı Mart ayında olabilir

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, Fed'in şu anda enflasyona karşı "daha agresif" adım atma için "çok iyi" bir pozisyonda olduğunu belirterek, ilk faiz artırımının Mart ayında yapabileceğini söyledi.

"İLK FAİZ ARTIRIMI MART AYINDA GELEBİLİR"

"Fed, ihtiyaç olması halinde enflasyonu kontrol altına almak için faiz artırmak ve bilançoyu küçültmek için iyi pozisyonda" diye konuşan Bullard, İlk faiz artırımının Mart ayı FOMC toplantısında onaylanabileceğini, bunu takip eden faiz artırımlarının enflasyondaki gelişmelere bağlı olarak öne çekilebileceğini veya ötelenebileceğini vurguladı.

Fed bilançosunun da ilk faiz artırımından kısa sürü sonra küçültülmeye başlanması gerektiğini savunan Bullarda, "Politika faizini yükselttikten kısa süre sonra bilançoşu küçültmeye yönelebiliriz" ifadelerini kullandı.

Bullard konuşmasında, Fed'in atacağı adımlar ile enflasyonun ılımlı şekilde bir miktar düşmesini, ancak dramatik bir geri çekilme olmamasını beklediğini belirtirken, yıl sonunda enflasyonun hala yüzde 3'ün üzerinde olacağını da tahmin etti.