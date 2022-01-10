Haberler Apara Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin: Fed'in Mart ayında bir faiz artırımı akla yatkın
Giriş Tarihi: 10.1.2022 14:21

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin: Fed'in Mart ayında bir faiz artırımı akla yatkın

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin: Fed’in Mart ayında bir faiz artırımı akla yatkın

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, Fed'in Aralık ayı toplantısında takındığı daha şahin duruşa destek verdiğini ve Mart ayında bir faiz artırımına gidilmesinin akla yatkın olduğunu söyledi.

Wall Street Journal'a konuşan Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, "Aralık ayında aldığımız kararları destekliyorum. Tahvil alımı yoluyla ekonomiye teşvik sağlama sona erdirildiğinde faiz oranlarının artırılmasına açığım" ifadelerini kullandı.

"MART AYIN FAİZ ARTIRIMI MAKUL OLABİLİR"

Barkin, "Eğer şu anda sahip olduğumuza benzer işsizlik seviyesi olan, fiyat baskılarının yüksek olduğunu bir ekonominiz var ise, normalleşmeye doğru adım atmamız gerektiğini düşünüyorum. Fed'in Mart ayı FOMC toplantısında faiz oranlarını artırmasının kesinlikle makul olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Enflasyon baskılarının yılın ikinci yarısında hafiflemesini bekleyen Barken, tedarik zincirlerinde yaşanan sıkıntıların 2023 yılına kadar devam edebileceğini de vurguladı.

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Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin: Fed'in Mart ayında bir faiz artırımı akla yatkın
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