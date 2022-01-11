Haberler Apara Altın fiyatları FED DARBESİ yedi: Altın gram fiyatı yükselecek mi düşecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 11 Ocak 2022 bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 11.1.2022 15:54 Son Güncelleme: 11.1.2022 15:55

Altın fiyatları FED DARBESİ yedi: Altın gram fiyatı yükselecek mi düşecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 11 Ocak 2022 bugün ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları FED DARBESİ yedi: Altın gram fiyatı yükselecek mi düşecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 11 Ocak 2022 bugün ne kadar, kaç TL oldu?

Gram altın fiyatları 2021 yılında 1.062 TL ile zirve yapmış, 2020 yılında parlayan ons altın fiyatı ise Fed odaklı baskı yemişti. Altın gram fiyatı Ocak 2022’in girmesiyle beraber hareketliliğini sürdürüyor. Dolar kuru ve ons altın fiyatı ile yön bulan, gram altın son günlerde 800 TL bandında yön arayan bir grafik çizdi. Ons altın ise, küresel enflasyon endişelerinin artmasıyla beraber 1.800 dolar bandını aşsa da Fed'in 2022'de birden fazla faiz artırım beklentilerinin güçlenmesi fiyatlar üzerinde baskıyı artırdı. Altın yatırımcıları, ‘Altın kuru ne kadar oldu, gram altın bugün kaç TL, altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi’ sorularına cevap arıyor. Kapalıçarşı’da çeyrek altın 1.320 TL bandında, Cumhuriyet altını ise 5.275 TL düzeyinde işlem görüyor. İşte son dakika altın fiyatları gelişmeleri ile beraber canlı altın fiyatları ve önemli teknik direnç-destek seviyeleri…

Altın fiyatları Fed'e odaklandı. Altın gram fiyatı (gram/TL) 800 lira bandında tutunma mücadelesi verirken, yine gram altın için büyük önem arz eden altın ons fiyatı, Fed'in 'Enflasyonda yükseliş geçici' söyleminden vazgeçmesiyle beraber 1.800 dolar psikolojik bandını aştı. Öte yandan Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

Altın fiyatları için SON DAKİKA gelişmeleri, canlı rakamlar ve haberin devamında!

GRAM ALTIN İÇİN KRİTİK OLAN ONS FİYATI PSİKOLOJİK BANDI KIRDI

Ons altın fiyatı, yurt içinde gram altın TL fiyatları üzerinde etkili olduğu için yatırımcıların radarında bulunuyor. Haftaya yatay seyirle giren altın ons fiyatı, geçtiğimiz haftalarda Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla dalgalanarak 1.753 dolar bandına kadar çekilmişti. Altın ons fiyatı yeni haftada ise 1.800 dolar psikolojik bandının üzerinde dar alanda sıkışık görüntü çiziyor.

'ENFLASYONDA YÜKSELİŞ GEÇİCİ' SÖYLEMİNİN KALDIRILMASI ONS ALTIN İÇİN DESTEKLEYİCİ OLDU

Altın gram fiyatı için büyük önem arz eden ons altın fiyatı yurt içinde de yatırımcıların odağında bulunuyor. Geçtiğimiz haftalarda Fed yönlü erken sıkılaşma hamlesi gelebileceği haberleriyle baskılanan ons altın, Fed ve ECB'nin 'Enflasyonda yükseliş geçici' söylemlerinden vazgeçmesiyle yönünü tekrar yukarı çevirerek 1.800 dolar bandını yukarı yönlü kırdı.

ALTIN HANGİ GELİŞMELERİ FİYATLIYOR?

İşte altın fiyatları için öne çıkan gelişmeler:

-Küresel enflasyon endişeleri: Altının enflasyondan koruma aracı olması nedeniyle, artan enflasyon ve enflasyon beklentileri altın fiyatları için destekleyici oluyor.

-Covid-19 sürecinde yeni varyantlar: Piyasalarda riskleri ve belirsizliği artıran yeni varyantlar, güvenli liman etiketine sahip altın için bir diğer destekleyici unsur. Varyantlara karşı geliştirilen aşı ve ilaçlar ise tam tersine altın fiyatlarına olumsuz etki ediyor.

-Fed'in faiz artırımı: Dünya merkez bankalarının öncüsü Fed'in beklenenden önce faiz artırma ihtimali 2021 yılında olduğu gibi 2022'de de altın fiyatları için baskılayıcı oluyor.

GRAM ALTIN KAZANDIRDI: ONS FED DARBESİ YEDİ

2021 yılı 454 TL açılış ve 780 TL kapanış rakamları dikkate alındığında gram altın, yatırımcısına 1 yıllık dönemde yüzde 72 kazanç sağlarken, aynı dönemde Fed baskısına giren ons altın, yatırımcısına yüzde 4 kayıp yaşattı. Ons altın fiyatı 2020 yılında, dünyada uygulanan ultra gevşek para politikalarının etkisiyle, yüzde 25 kazandırarak yatırımcısının yüzünü güldürmüştü.

'KUR KORUMALI TL MEVDUAT' SİSTEMİ ALTIN VE DOLARA İLGİYİ AZALTTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu, 'Kur korumalı TL mevduat' ürünü altın ve dolara olan ilgiyi azalttı. Son açıklanan rakamlara göre Kur korumalı Türk lirası mevduat hesabı 107 milyar TL bandını aştı.

GRAM ALTIN VE ONS ALTIN FİYATI İÇİN KRİTİK TEKNİK SEVİYELER...

Ons altın için ilk önemli direnç seviyesi 1.835 düzeyi olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin aşılması durumunda takip edilecek düzey 1.880 dolar olarak dikkat çekiyor. Aşağıda ise 1792 dolar bandı ve devamında ise 1760-1725 seviyesi önemli destek seviyesi.

Gram altın tarafında yukarıda psikolojik seviye olan 820 lira ilk önemli direnç olarak göze çarparken, devamında ise 840-880 lira düzeyi takip edilecek. Aşağıda ise 700-680-650 lira öne çıkıyor. Bu seviyenin altında ise 600 liranın gündeme gelebileceği bildirildi.

11 OCAK 2022 GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? CANLI ALTIN FİYATLARI...

ALIŞ (TL) 800,45

SATIŞ (TL) 800,61

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ONS ALTIN FİYATI KAÇ DOLAR OLDU?

Ons altın fiyatı, yurt içinde gram altın/TL fiyatı için etkili olduğundan yatırımcıların radarında bulunuyor.

ALIŞ (USD) 1.808,75

SATIŞ (USD) 1.809,01

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ÇEYREK ALTIN KAÇ TL OLDU?

"Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek" soruları altın yatırımcısının gündeminde sıcaklığını artırdı. 11 Ocak 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar kaç TL? Bu hafta altın fiyatları ne kadar olacak? İşte canlı altın fiyatı ve en güncel rakamlar...

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ (TL) 1.305,00

SATIŞ (TL) 1.324,00

CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

ALIŞ (TL) 5.214,00

SATIŞ (TL) 5.274,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

KAPALIÇARŞI'DA KUYUMCULARDA YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

ALIŞ (TL) 2.608,00

SATIŞ (TL) 2.649,00

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1 ATA ALTIN FİYATI - 1 ATA LİRA BUGÜN NE KADAR OLDU?

ALIŞ (TL) 5.357,00

SATIŞ (TL) 5.412,00

CANLI ATA ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

CANLI 22 AYAR BİLEZİK FİYATI KUYUMCULARDA NE KADAR, KAÇ TL?

ALIŞ (TL) 730,09

SATIŞ (TL) 738,26

CANLI 22 AYAR BİLEK FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ...

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Altın fiyatları FED DARBESİ yedi: Altın gram fiyatı yükselecek mi düşecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 11 Ocak 2022 bugün ne kadar, kaç TL oldu?
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