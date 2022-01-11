Altın fiyatları Fed darbesi yedi: Altın gram fiyatı yükselecek mi düşecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 11 Ocak bugün ne kadar, kaç TL oldu?

ALTIN HANGİ GELİŞMELERİ FİYATLIYOR?

İşte altın fiyatları için öne çıkan gelişmeler:

-Küresel enflasyon endişeleri: Altının enflasyondan koruma aracı olması nedeniyle, artan enflasyon ve enflasyon beklentileri altın fiyatları için destekleyici oluyor.

-Covid-19 sürecinde yeni varyantlar: Piyasalarda riskleri ve belirsizliği artıran yeni varyantlar, güvenli liman etiketine sahip altın için bir diğer destekleyici unsur. Varyantlara karşı geliştirilen aşı ve ilaçlar ise tam tersine altın fiyatlarına olumsuz etki ediyor.

-Fed'in faiz artırımı: Dünya merkez bankalarının öncüsü Fed'in beklenenden önce faiz artırma ihtimali 2021 yılında olduğu gibi 2022'de de altın fiyatları için baskılayıcı oluyor.