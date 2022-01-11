Cari açık Kasım’da 866 milyon dolar azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2021 yılı Kasım ayı Ödemeler Dengesi gelişmelerini paylaştı. Buna göre, cari işlemler açığı, bir önceki yılın Kasım ayına göre 866 milyon dolar azalarak 2 milyar 681 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 14 milyar 256 milyon dolar oldu.



Bu gelişmede, hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin bir önceki yılın Kasım ayına göre 794 milyon dolar artarak 1 milyar 916 milyon dolar yükselmesi ve ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 385 milyon dolar azalarak 3 milyar 475 milyon dolar olarak gerçekleşmesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın Kasım ayında 1 milyar 139 milyon dolar fazla vermişken, bu ay 2 milyar 406 milyon dolar fazla verdi.



Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler bir önceki yılın aynı ayına göre 712 milyon dolar artarak 1 milyar 549 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 5 milyon dolar artarak 986 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayında 172 milyon dolar net giriş kaydeden ikincil gelir dengesi kaleminde, bu ayda 136 milyon dolar net çıkış gerçekleşti.



FİNANS HESABI



Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 359 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Portföy yatırımları 1 milyar 446 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 938 milyon dolar net alış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 17 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.



Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 1 milyar 446 milyon dolar ve 452 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 212 milyon dolar net azalış kaydetti.