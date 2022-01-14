Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı

Fed'in para politikasında sıkılaşmaya gideceğini duyurması riskli varlıklarda satış baskısını artırırken, dünya genelinde teknoloji hisseleri pay piyasalarındaki düşüşe öncülük ediyor.

Fed yetkilileri dün de sözle yönlendirmelerini sürdürürken, tahvil piyasalarında Fed'in yüzde 93 ihtimalle martta en az 23 baz puan faiz artışına gideceği fiyatlanıyor.

Fed Başkan Yardımcısı Adayı Lael Brainard, ABD Senatosunda katıldığı oturumda, martta faiz artırımına açık olduğunun sinyalini verdi. Yıl boyunca birkaç faiz artışının öngörüldüğüne işaret eden Brainard, varlık alımları biter bitmez faiz artırımı yapabilecek durumda olacaklarını düşündüğünü söyledi.

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker da, martta başlamak üzere 2022'de 4 faiz artışı beklediğini kaydederken, Chicago Fed Başkanı Charles Evans benzer sayıda bir faiz artışı beklemesine karşın martta faiz artırmayla ilgili çekinceleri olduğunu bildirdi.

Dün ABD'de açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri ise kısmen de olsa enflasyon tarafına ilişkin olumlu bir sinyal verdi. ABD'de ÜFE, aylık bazda yüzde 0,2, yıllık ise yüzde 9,7 artsa da beklentilerin altında kaldı.

Bugünden itibaren hareketlenecek bilanço sezonunun ise güçlü dördüncü çeyrek kar beklentileriyle hisse senedi piyasalarındaki satış baskısını törpülemesi bekleniyor. JPMorgan Chase, Citigroup ve Wells Fargo gibi ABD'li yatırım bankalarının dördüncü çeyrek finansal sonuçları bugün açıklanacak.

Düşüş eğilimini üst üste dördüncü güne taşıyan dolar endeksi Kasım 2021'den bu yana en düşük seviye olan 94,7'de dengelenirken, altının ons fiyatı zayıflayan dolardan bulduğu destekle 1.828 dolara çıktı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 1,72'de dengelendi.

Bu gelişmelerle dün, New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,42, Dow Jones endeksi yüzde 0,49 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,51 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları ise bugün yatay seyrediyor.

Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir izlenirken, bugün gözler Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasına çevrildi.

Dün, ECB Başkan yardımcısı Luis de Guindos yaptığı açıklamada, enerji fiyatlarının enflasyon üzerinde önemli rol oynamasının beklendiğini ifade etti. Gelecek 12 ay için enflasyon baskısının nispeten arttığını ifade eden Guindos, orta vadede ise risklerin dengeli olduğunu kaydetti.

Dün, New York borsasında satışlar derinleşmeden kapanan İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,16, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,13 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,47 değer kazanırken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,50 geriledi. Avrupa endeksleri bugün ise vadeli işlemlerde negatif seyrediyor.

Asya borsaları ABD borsalarına paralel negatif bir seyir izlerken, Çin'de açıklanan makroekonomik veriler aşağı yönlü baskıları törpülüyor.

Çin'in aralık dış ticaret fazlası 94,5 milyar dolarla rekor kırarken, bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat aralıkta yüzde 20,9, ithalat ise yüzde 19,5 arttı.

Japonya'da ise ÜFE yıllık yüzde 8,5 yükselirken, aylık bazda yüzde 0,2 geriledi.

Güney Kore Merkez Bankası ise üst üste ikinci faiz artışına giderken, politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 1,25'e çıkardı. Güney Kore Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada politika faizi artışına devam edilebileceği belirtilerek, enflasyon baskısının daha önceki tahminlere göre daha güçlü olduğu kaydedildi.

Bu gelişmelerle, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,46, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,32, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,49 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,60 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün yüzde 0,31 değer kazanan BIST 100 endeksi, yükseliş eğilimini üst üste dokuzuncu işlem gününe taşıyarak günü 2.070,65 puandan tamamladı.

Dün açıklanan verilere göre, Türkiye'de sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 11,4 artarak, ekonomistlerin beklentisi olan yüzde 8,38'in üzerinde gerçekleşti.

Dolar/TL dün yüzde 2,75 artışla 13,5848'den günü tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 13,55 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi ve konut satışları, yurt dışında ise İngiltere ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.035 ve 1.970 seviyelerinin destek, 2090 ve 2.120'nin direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ocak ayı TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi

10.00 Türkiye, aralık ayı konut satışları

10.00 İngiltere, kasım ayı sanayi üretimi

10.00 İngiltere, kasım ayı dış ticaret dengesi

12.00 Almanya, 2021 yılı Gayrisafi Yurt içi Hasıla

13.00 Avro Bölgesi, kasım ayı dış ticaret dengesi

16.30 ABD, aralık ayı perakende satışlar

17.15 ABD, aralık ayı sanayi üretimi

17.15 ABD, aralık ayı kapasite kullanımı

18.00 ABD, ocak ayı Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi