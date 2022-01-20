SON DAKİKA | Ocak 2022 Merkez Bankası faiz kararı belli oluyor! Merkez Bankası toplantısı saat kaçta? Piyasalar faiz karar metnine odaklandı

Son dakika haberler…Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu Toplantısı bugün Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanacak. Bununla beraber faiz toplantısı gerçekleşerek piyasaların merakla beklediği Ocak 2022 faiz kararı belli olacak.
OCAK 2022 MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Merkez Bankası, PPK toplantısı bugün Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanarak faiz kararını verecek. Faiz toplantısı sonrası saatler 14:00'ü gösterdiğinde Merkez Bankası faiz kararı duyurusuyla beraber faiz karar metnini açıklayacak.
Faiz karar metnindeki ifadeler gelecek dönemin para politikasına ilişkin mesajları barındıracak. Ekonomistler 2022 yılının ilk faiz toplantısı olması nedeniyle faiz karar metnindeki ifadelerin önemine dikkat çekti.
MERKEZ BANKASI FAİZLERİ DEĞİŞTİRECEK Mİ?
Merkez Bankası PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 23 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. PPK toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin etti.
"ALINMIŞ KARARLARIN BİRİKİMLİ ETKİLERİ 2022'İN İLK ÇEYREĞİNDE YAKINDAN TAKİP EDİLECEK"
Merkez Bankası Aralık ayı faiz toplantısında "Alınmış olan kararların birikimli etkileri 2022 yılının ilk çeyreğinde yakından takip edilecek" açıklamasında bulunmuştu.
MERKEZ BANKASI BAE İLE SWAP ANLAŞMASI İMZALADI
Öte yandan Merkez Bankası, BAE ile yapılan mutabakatı açıkladı. Merkez'den yapılan duyuruya göre, swap anlaşmasının nominal büyüklüğü karşılıklı olarak 18 milyar BAE dirhemi ve 64 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
MERKEZ BANKASI DUYURDU: 3 YIL GEÇERLİ OLACAK
İki ülke arasında karşılıklı ticaretin geliştirilmesi yoluyla finansal iş birliğinin daha da güçlendirilmesi amacını taşıyan anlaşma 3 yıl geçerli olacak. BAE Merkez Bankası Başkanı Khaled Mohamed Balama ile TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu tarafından imzalanan anlaşma, karşılıklı mutabakatla uzatılabilecek.
KAVCIOĞLU: ANLAŞMA KARŞILIKLI TİCARETİN DERİNLEŞMESİ İÇİN KARARLILIĞI YANSITIYOR
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Bu anlaşma, iki ülke merkez bankasının ülkeleri arasındaki ekonomik ve mali ilişkilerin geliştirilmesi için yerel para birimleri üzerinden karşılıklı ticaretin derinleştirilmesine yönelik kararlılığını göstermektedir" açıklamasında bulundu.
BAE Merkez Bankası Başkanı Balama ise "Bu anlaşma her iki ülkenin finansal konularda, özellikle de iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımlar alanında ikili iş birliğini artırma iradesinin bir göstergesidir." değerlendirmesini yaptı.