SON DAKİKA | Ocak 2022 Merkez Bankası faiz kararı belli oluyor! Merkez Bankası toplantısı saat kaçta? Piyasalar faiz karar metnine odaklandı

KAVCIOĞLU: ANLAŞMA KARŞILIKLI TİCARETİN DERİNLEŞMESİ İÇİN KARARLILIĞI YANSITIYOR

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Bu anlaşma, iki ülke merkez bankasının ülkeleri arasındaki ekonomik ve mali ilişkilerin geliştirilmesi için yerel para birimleri üzerinden karşılıklı ticaretin derinleştirilmesine yönelik kararlılığını göstermektedir" açıklamasında bulundu.

BAE Merkez Bankası Başkanı Balama ise "Bu anlaşma her iki ülkenin finansal konularda, özellikle de iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımlar alanında ikili iş birliğini artırma iradesinin bir göstergesidir." değerlendirmesini yaptı.