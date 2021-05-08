Bize Sorun | 07.05.2021
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
50:24
Bize Sorun | 07.05.2021 08.05.2021 | 12:07
51:23
Bize Sorun | 30.04.2021 01.05.2021 | 11:08
50:09
Bize Sorun | 16.04.2021 17.04.2021 | 11:44
52:13
Bize Sorun | 09.04.2021 10.04.2021 | 11:34
53:23
Bize Sorun | 02.04.2021 03.04.2021 | 16:07
53:16
Bize Sorun | 26.03.2021 28.03.2021 | 12:51
52:37
Bize Sorun | 19.03.2021 21.03.2021 | 09:06
53:48
Bize Sorun | 12.03.2021 14.03.2021 | 15:21
Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem, sizden gelen soruları A Para'da 'Bize Sorun' programında cevaplandırdı. 'Bize Sorun' her Cuma saat 21:00'de A Para'da!