Bize Sorun | 21.05.2021
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
49:07
Bize Sorun | 21.05.2021 22.05.2021 | 08:56
50:24
Bize Sorun | 07.05.2021 08.05.2021 | 12:07
51:23
Bize Sorun | 30.04.2021 01.05.2021 | 11:08
50:09
Bize Sorun | 16.04.2021 17.04.2021 | 11:44
52:13
Bize Sorun | 09.04.2021 10.04.2021 | 11:34
53:23
Bize Sorun | 02.04.2021 03.04.2021 | 16:07
53:16
Bize Sorun | 26.03.2021 28.03.2021 | 12:51
Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem, sizden gelen soruları A Para'da 'Bize Sorun' programında cevaplandırdı. 'Bize Sorun' her Cuma saat 21:00'de A Para'da!