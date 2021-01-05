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2021 gelişen ülkelere fırsat sunar mı?

2021 gelişen ülkelere fırsat sunar mı?
05.01.2021 | 16:20

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Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge, A Para’da yayına katılarak piyasalarda beklentilerini sıraladı. Tözge, yabancılar son dönemde dolar tarafında net bir şekilde satışta olduğunun görüldüğünü ifade ederek, “Hisse senedi ve tahvil tarafına yabancı girişi devam ediyor. Bu trend tüm gelişmekte olan piyasalar için 2021’in ana temalarından biri. Bu senaryoda Türkiye en fayda sağlayabilecek ilk 3 ülkeden biri olabilir” dedi.

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