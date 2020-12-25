2021 yılı altın fiyatları beklentileri! Toktay: Altın fiyatları kendi iç dinamikleriyle hareket edebilir

Altında 2021 beklentileri! Toktay: Altın fiyatları kendi iç dinamikleriyle hareket edebilir NoorCM Stratejisti Arzu Toktay A Para’da altın ve gümüş fiyatlarını değerlendirdi. Toktay altın fiyatları için rakamların telaffuz edilmesi konusunda henüz erken olduğunu vurgulayarak, “Altın kendi iç dinamikleriyle beraber bir fiyatlamaya geçecektir” dedi.