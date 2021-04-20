2021 yılında altın fiyatları için beklentiler neler?

Ahlatcı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar A Para'da yayına katılarak altın fiyatlarını değerlendirdi. Coşar, Ukrayna ve Rusya arasındaki sıcak temasın altını yukarı yönde destekleyebileceğini ifade ederek, "Altın için 2020 yılındaki performansı beklemiyoruz" dedi.