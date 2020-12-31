2021 yılının ilk günlerinde piyasaların takip edeceği başlıklar neler?

Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan A Para’da yayına katılarak, piyasaların gündemini değerlendirdi. Doğan, “ABD-Türkiye İlişkileri, aşı ile ilgili gelişmeler ve Türkiye üzerinde enflasyonun seyri önemli konu başlıkları olacak” dedi.