2021’de altında hareketin yönü ne olacak? Altın fiyatları için hangi başlıklar etkili oluyor?
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OTOMATİK OYNAT
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Enflasyonda düşüş ne zaman başlayacak? 06.01.2021 | 15:52
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Bakan Dönmez: Yenilenebilir enerji sektörü pandemiden güçlenerek çıktı 06.01.2021 | 15:29
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Ekonomist Belgin Maviş: Dolar endeksindeki bu grafiğin ressamı FED 06.01.2021 | 15:23
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Dolar/TL’de yön aşağı döndü! Dolar kurundaki düşüş sürecek mi? 06.01.2021 | 11:11
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Altın fiyatları 2021 yılında yükselecek mi? 06.01.2021 | 11:06
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Tankut Taner Çelik: Kripto paralar altından rol çaldı 05.01.2021 | 16:29
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2021 gelişen ülkelere fırsat sunar mı? 05.01.2021 | 16:20
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Borsa İstanbul’da orta ve uzun vadede hangi hisseler öne çıkabilir? 05.01.2021 | 12:59
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Ekonomist Belgin Maviş: Reformlar Borsa İstanbul’a yeni hikaye yazdırır 05.01.2021 | 12:54
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Ekonomist Semra Demircioğlu: Borsalardaki yükseliş devam edebilir 05.01.2021 | 10:15
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Stratejist Musafa Aşkın: Ons altın 1800’lerde dinlenerek güç topladı 04.01.2021 | 13:21
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Stratejist Cüneyt Paksoy: TL'nin gidebileceği baya bir yol var 04.01.2021 | 13:16
İstanbul Altın Rafinerisi Stratejisti Haluk İzzet Mutlu, altın fiyatları konusunda açıklamalarda bulundu. Mutlu, koronavirüs aşısı ile ilgili gelişmelerin önümüzdeki günlerde takip edileceğini ifade ederek, “Aşının gerçekten işe yaradığı haberi altın fiyatları için sert gevşemelere neden olabilir” dedi.