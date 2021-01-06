2021’de altında hareketin yönü ne olacak? Altın fiyatları için hangi başlıklar etkili oluyor?

İstanbul Altın Rafinerisi Stratejisti Haluk İzzet Mutlu, altın fiyatları konusunda açıklamalarda bulundu. Mutlu, koronavirüs aşısı ile ilgili gelişmelerin önümüzdeki günlerde takip edileceğini ifade ederek, “Aşının gerçekten işe yaradığı haberi altın fiyatları için sert gevşemelere neden olabilir” dedi.