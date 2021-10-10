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3600 ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? 10.10.2021 | 12:40
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Tonguç Erbaş: Dünyada enflasyon yükseliş eğiliminde 10.10.2021 | 12:32
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Mustafa Keskintürk: Küresel enflasyon piyasaları rahatsız ediyor 10.10.2021 | 12:28
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Altın fiyatları için yön ne olacak? Kasım ayı Fed toplantısına dikkat! 04.10.2021 | 12:33
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Stratejist Yeliz Karabulut: Dolar endeksi 97 seviyesine yönelebilir 04.10.2021 | 12:18
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Eylül ayı enflasyon rakamları belli oldu 04.10.2021 | 11:51
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SON DAKİKA: Türkiye ihracatta kritik eşiği aştı 01.10.2021 | 16:24
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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Rezervlerimiz 120 milyar doları aştı 28.09.2021 | 14:35
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SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu: Kitle fonlaması düzenlemesi tamamlandı 28.09.2021 | 11:39
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BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben: Finansal inovasyonu teşvik edeceğiz 28.09.2021 | 11:35
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Emekli aylığı ve emeklilik tazminatı için önemli artışlar sağlayacak 3600 ek gösterge ile ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Sözünü verdik' açıklaması öne çıkarken, düzenlemenin 2022 yılı içerisinde bitirileceği ifade edildi. Peki 3600 ek gösterge hangi meslekleri kapsıyor? Emekli aylığı ve emeklilik tazminatı ne kadar olacak?