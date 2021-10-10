3600 ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak?

Emekli aylığı ve emeklilik tazminatı için önemli artışlar sağlayacak 3600 ek gösterge ile ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Sözünü verdik' açıklaması öne çıkarken, düzenlemenin 2022 yılı içerisinde bitirileceği ifade edildi. Peki 3600 ek gösterge hangi meslekleri kapsıyor? Emekli aylığı ve emeklilik tazminatı ne kadar olacak?