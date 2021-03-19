A1 Capital Stratejisti Mete Yüksel: Derecelendirme şirketlerinden bir rating artışı bekliyorum

A1 Capital Stratejisti Mete Yüksel, A Para'da Merkez Bankası'nın faiz kararının yansımalarını değerlendirdi. Yüksel, ekonomini yönetiminin tepki mekanızmasının hızlı olduğunu ve bu durumun yabancıların tercihlerine olumlu yansıyabileceğini ifade ederek, "Derecelendirme şirketlerinden bir rating artışı bekliyorum" dedi.