ABD-Çin gerginliği Borsa İstanbul'a yansır mı?

Küresel piyasalar, ABD ile Çin arasında artan gerilim ile satış ağırlıklı bir seyir izlerken, Borsa İstanbul’da küresel piyasalara nazaran güçlü bir izlenim görülüyor. Alnus Yatırım Pazarlama Müdürü Soner Kuru, Borsa İstanbul’un seyrini A Para’da değerlendirdi. Kuru, Borsa İstanbul’da yükselen trendlerin hala korunduğunu vurgulayarak, “Mevcut ABD-Çin gerginliğinin Borsa İstanbul’daki yükselen trendleri kırdıracak güçte olduğunu düşünmüyorum” dedi.