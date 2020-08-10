ABD-Çin görüşmesi altın fiyatları için kritik! Altın fiyatları düşecek mi?
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ABD-Çin görüşmesi altın fiyatları için kritik! Altın fiyatları düşecek mi? 10.08.2020 | 09:41
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02:08
Yılmaz: Banka hisseleri sudan ucuz hale geldi 07.08.2020 | 14:51
02:21
Borsa İstanbul yükselecek mi? Gürbüz: Düşüşler alım fırsatı veriyor 07.08.2020 | 14:30
01:05
Doğan: Borsa İstanbul orta uzun vadede iskontolu bölgeye girdi 07.08.2020 | 12:07
02:05
Ergezen: Altın fiyatlarında bir düzeltme beklenebilir 07.08.2020 | 11:42
05:54
Merkez Bankası (TCMB) likidite açıklamasıyla piyasalara ne mesaj verdi? 07.08.2020 | 10:48
02:53
Maviş: Altın piyasalara alternatif olacak 07.08.2020 | 10:32
02:48
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Yılmaz: BİST 30 hisselerinde ciddi fırsat var 06.08.2020 | 16:04
02:54
İkinci dalga endişesi piyasalarda nasıl fiyatlanıyor? 06.08.2020 | 15:50
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Petrol fiyatları yükselecek mi? 06.08.2020 | 14:37
01:41
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Borsa yatırımcıları nelere dikkat etmeli? Uzman isimden kritik borsa yorumu! 06.08.2020 | 10:08
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Akkurt: ABD Çin’e yüksek teknoloji tarafında baskısını artırabilir 06.08.2020 | 09:58
Ahlatcı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün, altın fiyatlarının seyrini A Para’da değerlendirdi. Ürkün, ABD-Çin arasındaki görüşmelerden çıkacak mesajların altın fiyatlarında belirleyici olabileceğini ifade ederek, “ABD-Çin arasındaki görüşme olumlu geçerse aşağı yönlü hareket görebiliriz” dedi.