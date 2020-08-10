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ABD-Çin görüşmesi altın fiyatları için kritik! Altın fiyatları düşecek mi?

ABD-Çin görüşmesi altın fiyatları için kritik! Altın fiyatları düşecek mi?
10.08.2020 | 09:41

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Ahlatcı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün, altın fiyatlarının seyrini A Para’da değerlendirdi. Ürkün, ABD-Çin arasındaki görüşmelerden çıkacak mesajların altın fiyatlarında belirleyici olabileceğini ifade ederek, “ABD-Çin arasındaki görüşme olumlu geçerse aşağı yönlü hareket görebiliriz” dedi.

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