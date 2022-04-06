ABD ekonomosinde resesyon riski var mı?

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İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tuna Çetinkaya A Para'da küresel ekonomi üzerine değerlendirmelerde bulundu. Küresel ekonomide enerji fiyatlarındaki artışla beraber maliyet enflasyonunun ön planda olduğuna dikkat çeken uzman isim, "Fed faiz artırımı ile ekonomiyi soğutmaya çalışıyor. Resesyon yani durgunluk meselesi şuan için merkez bankalarının gündeminde değil" dedi.