ABD Hazine Bakanı Janet Yellen piyasalara ne mesaj verdi?
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Ekonomist Belgin Maviş: Borsa İstanbul pozitif ayrışabilir 05.05.2021 | 11:33
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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen piyasalara ne mesaj verdi? 05.05.2021 | 11:20
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Hüseyin Akseki: Borsa İstanbul’da banka hisseleri tarihi dip seviyelerinde 04.05.2021 | 16:18
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Cem Tözge: Piyasalarda Mayıs ayı geçtiğimiz ezberleri bozabilir 04.05.2021 | 11:26
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Naeem Aslam: En erken sıkılaştırma adımını İngiltere Merkez Bankası atabilir 04.05.2021 | 11:22
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Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen: Küresel paladyum talebi artacak 03.05.2021 | 16:44
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Merkez Bankası faiz politikası nasıl şekillenecek? 03.05.2021 | 12:32
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Borsa İstanbul’da Nisan ayı beklentileri neler? 03.05.2021 | 12:28
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SON DAKİKA: Nisan ayı enflasyon rakamları geldi 03.05.2021 | 10:15
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Doğukan Çiçek: Bakır fiyatları yeni rekorlar görebilir 30.04.2021 | 13:55
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Dolar kuru için yön ne olacak? 30.04.2021 | 13:44
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Fed'in varlık alım stratejisi ne zaman değişir? 30.04.2021 | 13:01
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Hüseyin Akseki: Borsa İstanbul’da yabancı alıma geçti 29.04.2021 | 16:23
Ahlatcı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün A Para’da yayına katılarak, ABD Hazine Bankası Janet Yellen’in faiz açıklamasını değerlendirdi. Ürkün, Yellen’in açıklamalarını bir iletişim problemi olarak ifade ederek, “Yellen’in açıklamaları ile özellikle teknoloji hisselerinde sert bir satış baskısı oldu” dedi.