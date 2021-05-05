ABD Hazine Bakanı Janet Yellen piyasalara ne mesaj verdi?

Ahlatcı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün A Para’da yayına katılarak, ABD Hazine Bankası Janet Yellen’in faiz açıklamasını değerlendirdi. Ürkün, Yellen’in açıklamalarını bir iletişim problemi olarak ifade ederek, “Yellen’in açıklamaları ile özellikle teknoloji hisselerinde sert bir satış baskısı oldu” dedi.