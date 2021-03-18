ABD tahvilleri risk unsuru olmaya devam edecek mi? Keskintürk: Piyasalar Fed'i olumlu karşıladı
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A1 Capital Strateji Müdürü Mustafa Keskintürk A Para'da Fed'in faiz kararını ve açıklamaları değerlendirdi. Fed'in enflasyonun yüzde 2'nin üzerinde ılımlı yükselişleri tolere edeceğini açıkladığını ifade ederek, "Piyasalar Fed'i olumlu karşıladı. Ancak tahvil faizlerinde hızlı yükselişler ilerleyen dönemde piyasalarda tedirginlik yaratacaktır" dedi.