ABD'de borsalarındaki balon patlar mı? Stratejist Mustafa Aşkın: Şişme biraz daha devam ederse düzeltme çok sert olacaktır

Stratejist Mustafa Aşkın, A Para’da piyasaların gündemini değerlendirdi. Aşkın, gelişmiş ülkelerdeki riskli varlıklardaki rallinin sürdürebilir olduğuna inanmadığını belirterek, “Kaotik duruma rağmen ABD borsalarının hala prim yapıyor olmasının sağlıklı değil. Şişme biraz daha devam ederse düzeltme çok sert olacaktır” dedi.