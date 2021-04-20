Video Ekonomide Bugün ABD'de enflasyon artışı geçici mi?

ABD'de enflasyon artışı geçici mi?

ABD'de enflasyon artışı geçici mi?
20.04.2021 | 12:45

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Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Tolga Dağlaroğlu A Para'da piyasaların gündemini değerlendirdi. ABD'de enflasyondaki artışın geçiçi olduğunu düşündüğünü ifade eden Dağlaroğlu, "Ortalama enflasyon hedeflemesi Fed'in elini güçlendiriyor" dedi.

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