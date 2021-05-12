Video Ekonomide Bugün ABD’de enflasyon artışı geçici mi olacak?

ABD’de enflasyon artışı geçici mi olacak?

ABD’de enflasyon artışı geçici mi olacak?
12.05.2021 | 10:45

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OTOMATİK OYNAT

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Ankara Hacı Bayram Veli Üni. Öğrt. Üyesi Dr. Tolga Dağlaroğlu, piyasaların gündemini değerlendirdi. Fed’in istihdam odaklı bir politika izlemeye başladığını ifade ederek, “Fed belirli bir süre enflasyonun hedefin üzerinde seyretmesine izin verecek” dedi.

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