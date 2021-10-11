Video Ekonomide Bugün Ağustos ayı işsizlik rakamları belli oldu
Ağustos ayı işsizlik rakamları belli oldu

Ağustos ayı işsizlik rakamları belli oldu

11.10.2021 | 10:17

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 11 bin kişi artarak 3 milyon 965 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek %12,1 seviyesinde gerçekleşti.

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