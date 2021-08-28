Ahmet Uluhan: Esas olarak Fed’in Eylül toplantısı belirleyici olacak

NoorCM Kurumsal İlişkiler ve Satış Müdürü Ahmet Uluhan A Para'da piyasaların gündemini değerlendirdi. Uluhan yaptığı açıklamada, Fed’in varlık alım azaltımıyla ilgili beklentilerden daha uzun vadeye yayılan bir strateji belirleyebileceğini ifade ederek, “Esas olarak Eylül toplantısı belirleyici olacak” dedi.