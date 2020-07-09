Akkurt: İmalat sanayinde müthiş bir hareketlilik var
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Nurol Bank Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Akkurt A Para’da pandemi sonrası normalleşmeyle beraber ticareti değerlendirdi. Akkurt, yılın ikinci yarısında Türkiye için umutlu olduğunu belirterek “Anadolu'da imalat sanayinde müthiş bir hareketlilik var” dedi.