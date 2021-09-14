ALB Menkul Değerler Yatırım Uzmanı Şirin Sarı: Gram altın onsa göre pozitif tarafta
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ALB Menkul Değerler Yatırım Uzmanı Şirin Sarı, A Para yayınında altın fiyatlarını değerlendirdi. Dolar endeksinin 92 seviyesinin altına sarkması sonrası bambaşka bir emtia piyasasının gündeme gelebileceğini ifade eden Sarı, "Gram altın, ons tarafına göre daha pozitif tarafta" dedi.