ALB Menkul Değerler Yatırım Uzmanı Şirin Sarı: Gram altın onsa göre pozitif tarafta

ALB Menkul Değerler Yatırım Uzmanı Şirin Sarı, A Para yayınında altın fiyatlarını değerlendirdi. Dolar endeksinin 92 seviyesinin altına sarkması sonrası bambaşka bir emtia piyasasının gündeme gelebileceğini ifade eden Sarı, "Gram altın, ons tarafına göre daha pozitif tarafta" dedi.