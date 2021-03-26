Altan Aydın: Dolar endeksi ve ABD tahvil faizleri gelişen ülke piyasalarında baskı oluşturuyor
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Vakıf Yatırım-Yatırım Direktörü Altan Aydın, piyasalarda öne çıkan gelişmeleri ve beklentileri açıkladı. Aydın, ABD'de ekonomik verilerin çok iyi geldiğini ve bir iki ay dolar endeksinin güçlü kalmasının muhtemel olduğunu ifade ederek, "Tahvil faizleri ve dolar endeksinin yükselişi gelişen ülke piyasaları üzerinde baskı oluşturuyor" dedi.