Altın 2011’deki zirvesini aşabilecek mi?
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:54
Sevüktekin: Destek paketi hisse senedi piyasaları için olumlu bir adım 21.07.2020 | 12:45
01:55
Altın 2011’deki zirvesini aşabilecek mi? 21.07.2020 | 12:31
01:48
Borsada pandemi sonrası en yüksek seviye görüldü! Piyasalar neyi fiyatlıyor? 21.07.2020 | 12:11
02:57
Tuna: Yüksek borçluluk riski daha yüksek 21.07.2020 | 11:59
05:09
Merkez Bankası faizleri indirecek mi? 21.07.2020 | 11:46
04:11
Doğaner: Türk şirketlerinin güçlü kuvvetli verileri var 20.07.2020 | 18:08
03:42
Bayraktar: Temmuz ayıyla beraber enflasyon düşecek 20.07.2020 | 17:21
01:46
Petrol fiyatları düşecek mi? Petrolde belirleyici unsurlar neler? 20.07.2020 | 17:12
01:40
Gürbüz: Altın fiyatlarında sert yükselişler olabilir 20.07.2020 | 17:03
02:44
Borsa İstanbul’da beklentiler neler? 20.07.2020 | 14:20
03:30
Altında yeni rekor mu geliyor? 20.07.2020 | 13:06
01:21
Borsa İstanbul TCMB'ye odaklandı! Borsada yükseliş sürecek mi? 20.07.2020 | 12:56
04:38
Murat: Mali destekler sürecek 20.07.2020 | 11:06
02:41
Altın yükselişini sürdürecek mi? 20.07.2020 | 11:01
03:31
Gödek: Piyasalar için en önemli takvim ayı Eylül olacak 17.07.2020 | 17:36
04:27
Borsada bilanço döneminde hangi sektörler öne çıkabilir? 17.07.2020 | 17:28
02:43
Avrupa'da toparlanma yavaş mı olacak? 17.07.2020 | 15:32
03:42
Dolar kurunda beklentiler neler? 17.07.2020 | 16:21
02:27
Yılmaz: Dünyada seferberlik hali var 17.07.2020 | 16:03
02:13
Kavak: Borsa İstanbul'da yeni rekorlar kırılabilir 17.07.2020 | 12:15
Altının onsu 2011 yılında 1921 dolar ile tarihi zirvesini gördü. Altının onsu 1820 dolarlar civarında dalgalanırken Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen A Para’da altın piyasası hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Bu hafta emtia piyasalarının genelinde bir yukarı yönlü bir istek söz konusu olduğunu belirten Ergezen, “Merkez bankalarının borçluluk seviyeleri artıyor. Bu durumun endişeleri artırmasıyla ons altının 1900’lü seviyeleri görmesi normal olacaktır” dedi.