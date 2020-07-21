Altın 2011’deki zirvesini aşabilecek mi?

Altının onsu 2011 yılında 1921 dolar ile tarihi zirvesini gördü. Altının onsu 1820 dolarlar civarında dalgalanırken Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen A Para’da altın piyasası hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Bu hafta emtia piyasalarının genelinde bir yukarı yönlü bir istek söz konusu olduğunu belirten Ergezen, “Merkez bankalarının borçluluk seviyeleri artıyor. Bu durumun endişeleri artırmasıyla ons altının 1900’lü seviyeleri görmesi normal olacaktır” dedi.