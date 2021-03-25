Altın dar bantta sıkıştı! Fiyatlamada öne çıkan gelişmeler neler?

İstanbul Altın Rafinerisi Stratejisti Haluk İzzet Mutlu A Para'da altın fiyatları değerlendirmesinde bulundu. Altın fiyatları için bir sıkışma olduğunu ifaded ederek, "Altın fiyatlarındaki sıkışmanın nedeni, paranın hisse senedi, kripto para ve ABD tahvillerine yöneldiğinden kaynaklanıyor" dedi.