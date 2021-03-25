Video Ekonomide Bugün Altın dar bantta sıkıştı! Fiyatlamada öne çıkan gelişmeler neler?

Altın dar bantta sıkıştı! Fiyatlamada öne çıkan gelişmeler neler?

Altın dar bantta sıkıştı! Fiyatlamada öne çıkan gelişmeler neler?
25.03.2021 | 15:58

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İstanbul Altın Rafinerisi Stratejisti Haluk İzzet Mutlu A Para'da altın fiyatları değerlendirmesinde bulundu. Altın fiyatları için bir sıkışma olduğunu ifaded ederek, "Altın fiyatlarındaki sıkışmanın nedeni, paranın hisse senedi, kripto para ve ABD tahvillerine yöneldiğinden kaynaklanıyor" dedi.

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