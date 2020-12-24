Altın düşecek mi yükselecek mi? Bircan: Altın fiyatları için DSÖ haberleri dikkate alınmalı
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:47
02:24
01:19
01:13
Dr. Tolga Dağlaroğlu: Olumlu aşı haberleri hızlı büyümeye katkı verebilir 23.12.2020 | 16:48
03:23
Ekonomilerde yeni yıl beklentileri neler? 23.12.2020 | 16:42
05:13
Altın fiyatları yön arıyor! Altın düşecek mi yükselecek mi? 23.12.2020 | 12:57
02:24
Borsa İstanbul’da 2021 yılında hangi sektörler öne çıkabilir? 23.12.2020 | 12:52
01:06
02:34
Küresel piyasalarda beklentiler neler? 23.12.2020 | 10:45
03:24
Yunus Kaya: Varlık fiyatlarının şişme süreci devam edecek 22.12.2020 | 16:56
03:51
Ferhat Yükseltürk: Büyük şirketler endeksleri desteklemeye devam edecek 22.12.2020 | 16:53
01:42
02:02
02:00
Merkez Bankası faizleri değiştirecek mi? 22.12.2020 | 09:48
03:06
Piyasalarda beklentiler neler? Mutasyon fiyatlamalara nasıl yansıdı? 22.12.2020 | 09:47
01:54
Jameel Ahmad: Euro/dolar paritesinde sihirli rakam 1.20 gibi duruyor 22.12.2020 | 09:41
02:32
Mutasyon haberi emtialara nasıl yansıdı? 21.12.2020 | 16:32
06:05
Cemal Demirtaş: TL’nin üzerindeki baskının azaldığını görüyoruz 21.12.2020 | 16:29
05:43
Tera Yatırım Stratejisti Mehmet Bilal Bircan, A Para’da altın fiyatları değerlendirmesinde bulundu. Bircan, değerli madenlerde piyasalarda bu haftaki Covid-19 mutasyon, aşı ve özellikle ABD tarafındaki teşvik gelişmelerinin fiyatlandığını ifade ederek, “Altın fiyatları için DSÖ haberleri dikkate alınmalı. DSÖ, aşılar dünya çapında yüzde 70 etkili olabilir demişti. Böyle bir senaryoda altın fiyatları için aşağı yönlü hareketler ciddi anlamda devam edebilir” dedi.