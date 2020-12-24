Altın düşecek mi yükselecek mi? Bircan: Altın fiyatları için DSÖ haberleri dikkate alınmalı

Tera Yatırım Stratejisti Mehmet Bilal Bircan, A Para’da altın fiyatları değerlendirmesinde bulundu. Bircan, değerli madenlerde piyasalarda bu haftaki Covid-19 mutasyon, aşı ve özellikle ABD tarafındaki teşvik gelişmelerinin fiyatlandığını ifade ederek, “Altın fiyatları için DSÖ haberleri dikkate alınmalı. DSÖ, aşılar dünya çapında yüzde 70 etkili olabilir demişti. Böyle bir senaryoda altın fiyatları için aşağı yönlü hareketler ciddi anlamda devam edebilir” dedi.