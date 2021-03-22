Video Ekonomide Bugün Altın fiyatlamasında öne çıkan gelişmeler neler?

Altın fiyatlamasında öne çıkan gelişmeler neler?

Altın fiyatlamasında öne çıkan gelişmeler neler?
22.03.2021 | 15:32

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OTOMATİK OYNAT

Altın fiyatlamasında öne çıkan gelişmeler neler? 01:22
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ALB Forex Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı A Para'da piyasaların gündemini değerlendirdi. Fed'in faizi 2023 yılına kadar sıfıra yakın tutacağı haberini piyasaların önemli takip ettiğini ifade ederek, "Altın ve gümüş fiyatları haftaya düşüşle başladı. Bunun nedeni ABD 10 yıllık tahvillerinin ve dolar endeksinin güçlü kalması" dedi.

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