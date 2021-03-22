Altın fiyatlamasında öne çıkan gelişmeler neler?
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OTOMATİK OYNAT
01:22
Altın fiyatlamasında öne çıkan gelişmeler neler? 22.03.2021 | 15:32
03:15
Stratejist Cüneyt Paksoy: Ons altın sıkışma bandında 22.03.2021 | 15:20
03:25
Barış Ürkün: ABD-Çin arasındaki gerginlik devam edebilir 22.03.2021 | 15:12
03:55
Borsa İstanbul'da hisse senedi tercihleri nasıl şekillenecek? 22.03.2021 | 11:16
03:18
Küresel piyasalarda tahvil faizleri gerginliği 22.03.2021 | 11:08
01:13
Mustafa Keskintürk: Altın bayrak formasyonu oluşturuyor 22.03.2021 | 11:03
06:39
03:10
Şirin Sarı: Gram altın fiyatları için 385-400 seviyesi önemli destek 19.03.2021 | 16:47
04:32
02:36
Dolar yeniden 7 liranın altına gelir mi? 19.03.2021 | 12:03
03:11
SON DAKİKA: Dolar kuru sert düştü! Dolar düşüşünü sürdürecek mi? | Video 19.03.2021 | 11:51
07:07
Faiz adımı piyasaya nasıl yansıdı? 19.03.2021 | 11:47
02:00
Edward Moya: Altın fiyatları için yükselişler görebiliriz 19.03.2021 | 11:41
04:07
Stratejist Cüneyt Paksoy: Merkez Bankası güçlü bir adım attı 18.03.2021 | 15:35
01:14
Merkez Bankası piyasalara ne mesaj verdi? 18.03.2021 | 15:22
04:31
SON DAKİKA: Merkez Bankası Mart 2021 faiz kararını açıkladı! | Video 18.03.2021 | 14:38
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04:23
Eren Can Umut: Fed faiz artırımı için 2023 yılını beklemeyecek 18.03.2021 | 11:58
02:13
ALB Forex Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı A Para'da piyasaların gündemini değerlendirdi. Fed'in faizi 2023 yılına kadar sıfıra yakın tutacağı haberini piyasaların önemli takip ettiğini ifade ederek, "Altın ve gümüş fiyatları haftaya düşüşle başladı. Bunun nedeni ABD 10 yıllık tahvillerinin ve dolar endeksinin güçlü kalması" dedi.