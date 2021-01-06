Altın fiyatları 2021 yılında yükselecek mi?

OANDA Kıdemli Piyasa Analistli Edward Moya A Para’da 2021 yılı altın fiyatları değerlendirmesinde bulundu. Moya, ons altında yeniden 2000 dolarların üzeri görülebileceğini belirterek, “2021 altın için çok olumlu bir yıl olacak gibi düşünüyorum” diye konuştu.